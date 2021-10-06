Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, всухую уступив «Барысу»

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, всухую уступив «Барысу»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2021, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 0
Авангард
Омск
1:0 Михайлис – 54:14' (5x5)

На 55-й минуте нур-султанская команда провела атаку, которая закончилась голом. Кёртис Валк ушёл в центр зоны, стянув на себя двух защитников, а далее скинул шайбу себе за спину на Никиту Михайлиса. Нападающий резким броском поразил цель. Вратарь «Барыса» Йони Ортио оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Голкипер «Авангарда» Шимон Грубец сделал 14 сейвов после 15 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 октября в Балашихе сыграет с московским «Спартаком». «Барыс» 8 октября примет санкт-петербуржский СКА.

Новость по теме
Форвард «Барыса» Старченко получил «5+20» за удар клюшкой между ног Ивана Телегина
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021