Экс-форвард «Авангарда» — о системе Хартли: российский ГУЛАГ. Тренер не верит в талант

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов поделился воспоминаниями о тренировках под руководством главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.

«Тренировочный процесс очень тяжёлый в «Авангарде». Мне было непросто и в «Тракторе». Но на протяжении всего сезона «Авангард» делает то, что они делали на предсезонке. Здесь нагрузка немножко убирается, потому что очень плотный график. Там ничего не убирается. Там они будут изо дня в день делать те же самые упражнения.



Это система Хартли? Да. Российский ГУЛАГ, да. Добро пожаловать. Ну очень тяжело. Там действительно тяжёлая работа изо дня в день. Тяжёлая работа и ничего больше. Он не верит в талант, он верит только в тяжёлую работу», — приводит слова Потапова канал «Трактор SHOW» в YouTube.

Напомним, форвард выступал за омский клуб с 2019 по 2021 год.