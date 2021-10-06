Экс-форвард «Авангарда» — о системе Хартли: российский ГУЛАГ. Тренер не верит в талант

Нападающий «Трактора» Алексей Потапов поделился воспоминаниями о тренировках под руководством главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.
«Тренировочный процесс очень тяжёлый в «Авангарде». Мне было непросто и в «Тракторе». Но на протяжении всего сезона «Авангард» делает то, что они делали на предсезонке. Здесь нагрузка немножко убирается, потому что очень плотный график. Там ничего не убирается. Там они будут изо дня в день делать те же самые упражнения.
Это система Хартли? Да. Российский ГУЛАГ, да. Добро пожаловать. Ну очень тяжело. Там действительно тяжёлая работа изо дня в день. Тяжёлая работа и ничего больше. Он не верит в талант, он верит только в тяжёлую работу», — приводит слова Потапова канал «Трактор SHOW» в YouTube.
Напомним, форвард выступал за омский клуб с 2019 по 2021 год.
- 6 октября 2021
-
19:53
-
19:47
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:19
-
19:02
-
18:55
-
18:29
-
18:12
-
17:56
-
17:52
-
17:37
-
17:29
-
17:10
-
16:39
-
16:26
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:25
-
14:07
-
13:38
-
13:20
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:11
-
12:00
-
11:40