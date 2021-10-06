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«Йокерит» потерпел второе поражение подряд, крупно проиграв в матче с «Автомобилистом»

«Йокерит» потерпел второе поражение подряд, крупно проиграв в матче с «Автомобилистом»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2021, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
Йокерит
Хельсинки
1:0 Белоусов (Блэкер, Да Коста) – 01:30' (5x5)   2:0 Трямкин (Да Коста, Макеев) – 17:44' (5x5)   3:0 Кузнецов (Галкин) – 18:03' (5x5)   3:1 Хянникяйнен (Линдбом) – 35:12' (5x5)   4:1 Блэкер (Мэйсек, Спунер) – 42:26' (5x5)   5:1 Белоусов – 58:04' (5x5)

На 2-й минуте Георгий Белоусов вывел екатеринбуржскую команду вперёд. На 18-й минуте Никита Трямкин увеличил преимущество. Через 19 секунд Владимир Кузнецов забросил третью шайбу в ворота финской команды. Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин отдал результативную передачу. На 36-й минуте Маркус Хянникяйнен с передачи Петтери Линдбома отыграл один гол. На старте третьего периода Джесси Блэкер восстановил разрыв в счёте. В конце матча Белоусов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 9 октября в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Йокерит» 8 октября встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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