«Йокерит» потерпел второе поражение подряд, крупно проиграв в матче с «Автомобилистом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
На 2-й минуте Георгий Белоусов вывел екатеринбуржскую команду вперёд. На 18-й минуте Никита Трямкин увеличил преимущество. Через 19 секунд Владимир Кузнецов забросил третью шайбу в ворота финской команды. Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин отдал результативную передачу. На 36-й минуте Маркус Хянникяйнен с передачи Петтери Линдбома отыграл один гол. На старте третьего периода Джесси Блэкер восстановил разрыв в счёте. В конце матча Белоусов оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 9 октября в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Йокерит» 8 октября встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
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