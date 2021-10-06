Хартли — о третьем подряд поражении «Авангарда»: верю в парней и думаю, что всё наладится

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Барысом» (0:1) прокомментировал третье поражение омичей подряд.



«Сегодня был лучший матч на этом выезде. К сожалению, не удалось забить. Нам не хватает уверенности, это сказывается, но ребята выкладываются. Я верю в своих парней. Мы вернёмся домой, потренируемся и, я уверен, сможем поправить ситуацию.



Возвращаются ребята после травм, и я уже говорил в конце тренировочных сборов, что это была самая странная предсезонка. Поэтому мы не набрали нужный ход. Конечно, мы сейчас недовольны положением в таблице, но мы играем с гордостью, у нас богатая культура в клубе, и мы верим в наших лидеров.



Когда терпишь поражения, уверенность может пошатнуться. Сегодня были моменты у нас, чтобы забить, но где-то ребята принимали не совсем верные решения. Мы по-прежнему не были близки к тому, чтобы выступать в полной боевой готовности, но я думаю, что всё у нас наладится», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.