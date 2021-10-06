Ю. Михайлис: «Барыс» выстоял в пятиминутном меньшинстве — это определяющий момент

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:0), а также рассказал, что помогло нур-султанской команде одержать победу.



«Спасибо нашим болельщикам, огромная поддержка была с трибун. Особенно во втором периоде, когда нам пришлось 5 минут играть в меньшинстве. Наверное, то, что тогда выстояли, это был определяющий момент. В концовке ребята также выстояли, молодцы», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, на 23-й минуте нападающий нур-султанского клуба Роман Старченко в борьбе за шайбу с Иваном Телегиным нанёс удар клюшкой форварду «ястребов» между ног. Судьи изучили повтор и убедились, что здесь всё серьёзно. Поэтому Старченко получил штраф до конца матча, а «Авангард» пять минут играл в большинстве.