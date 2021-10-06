Сетдиков — о победе после 0:1: «Сибирь» пропустила — это уже надоело, сами заводимся

Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:1).

«Было ли чувство дежа вю после пропущенной шайбы в начале матча и как удалось избежать проблем? Не было чувства дежа вю. Пропустили — это уже надоело, сами заводимся, пытаемся это исправить. Хорошо, что в большинстве забили, ребята молодцы. В чём «Сибирь» была сильнее «Динамо»? Сегодня очень много бросали, не выдумывали каких-то комбинаций, всё было на ворота.

С моей стороны была достаточно энергичная игра? Не знаю, но точно мы сегодня были более агрессивными перед воротами, более уверенными. У нас пошло — забили. Нам надо так же продолжать играть. Насколько тяжёлыми были последние минуты? Команда всегда в конце пытается сравнять, давит, пытается забить гол. Играли спокойно, оборонялись. Так что молодцы парни, кто в обороне был сегодня. Много поймали на себя. И удалось завершить матч победой.

Сегодня часто был в центре событий, вышел в звене вместо Ведина, особенно сильно чувствуется конкуренция? Постоянно все борются за место под солнцем, каждый день нужно выходить и доказывать, что ты лучше кого-то, чтобы тебя больше ставили. Но в то же время надо забивать, набирать очки, помогать команде. Сегодня было много хороших моментов, много получалось. Даже шайбу принял по-футбольному, трибуны смеялись. Ловушка Маховски стоит перед глазами? Нет, забыл уже, не хочу думать. Надо двигаться дальше, выигрывать дальше. Что нужно перенести из этого матча в следующие? Просто нужна уверенность в наших действиях, ничего больше. Каждый раз настраиваемся, что-то не получается, из-за этого, наверное, нет уверенности в наших действиях. Если таких матчей будет несколько подряд, то, думаю, уверенность наберём, и команда будет хорошо играть», — передаёт слова Сетдикова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.