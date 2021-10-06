Сергей Костицын покинул румынскую «Чиксереду». Он набрал 2 очка в 9 матчах

Форвард Сергей Костицын покинул румынскую «Чиксереду», сообщает «Белорусский хоккей» в «Телеграме».

Всего Костицын провёл за «Чиксереду» девять матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, в августе белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны покинули солигорский «Шахтёр».



Отметим, что хоккеисты играли за «горняков» на Кубке Салея. В активе Костицына-старшего 6 матчей и 2 (0+2) набранных очка, а Сергей Костицын заработал 5 (4+1) очков в 7 встречах.



Сергей в прошлом сезоне защищал цвета словацкого клуба «Братислава Кэпиталз», выступающего в австрийской лиге, за который провёл 19 матчей и набрал 8 (3+5) результативных баллов. На прошедшем в мае-июне чемпионате мира по хоккею Сергей в составе сборной Беларуси сыграл в пяти играх, отметившись двумя результативными передачами.