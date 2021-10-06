Тренерский штаб «Автомобилиста» пополнил экс-наставник клуба Игорь Уланов

Тренерский штаб «Автомобилиста» пополнил известный российский специалист Игорь Уланов.
Он уже работал в клубе с 2012 по 2015 годы, а в сезоне-2012/2013 был главным тренером.
«Автомобилист» стал для Уланова первым клубом, в котором он работал в качестве тренера. В Екатеринбурге он трудился на протяжении трёх лет. После ухода из екатеринбургской команды специалист работал ассистентом главного тренера в «Спартаке», «Ладе» и «Югре». В сезоне-2018/2019 исполнял обязанности главного тренера «Спартака». В прошлом сезоне Игорь Уланов входил в тренерский штаб клуба «Куньлунь Ред Стар».
«Очень рад вернуться обратно в «Автомобилист», можно даже сказать — в родной коллектив. Есть ребята, кто до сих пор тут играет, многих людей я очень хорошо знаю. Персонал команды — доктора, массажисты, видеооператор — все мне знакомы. Я видел со стороны многие матчи команды. И я, и руководство клуба прекрасно понимаем, что и по статистике, и по положению в турнирной таблице «Автомобилист» находится не на своём месте — клуб должен быть намного выше. Хотя по забитым голам команда идёт на шестом месте в лиге и на третьем — в конференции. «Автомобилист» забивает, но при этом пропускает больше, чем хотелось бы. Так что есть над чем работать, есть что поправлять. Именно это руководство и донесло до меня, говоря о том, какая работа здесь предстоит. В Екатеринбурге собраны талантливые ребята, есть много молодых перспективных игроков, есть сильные иностранцы. Со всеми надо работать и уменьшать количество пропущенных шайб. Их должно быть намного меньше.
Какие испытываю эмоции после возвращения в хорошо знакомый Екатеринбург? Хорошие, позитивные эмоции! Когда разговаривал с руководством клуба и узнал, что есть возможность вернуться в команду, то испытывал волнение и огромное желание приступить к работе! Сегодня заключил контракт с клубом, и уже руки чешутся добраться до команды, добраться до защитников, чтобы помочь им исправить нынешнюю ситуацию с пропущенными голами, чтобы их стало меньше!» — цитирует Уланова официальный сайт команды.
- 6 октября 2021
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