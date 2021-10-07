Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 7 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 7 октября. Лидеры Западной конференции синхронно проиграли в своих матчах. «Йокерит», возглавлявший Запад, потерпел крупное поражение во встрече с «Автомобилистом», но остался на первом месте с 23 очками. Московское «Динамо», проиграв в матче с ЦСКА, упустило возможность обойти финскую команду — у бело-голубых 22 балла. ЦСКА после победы в дерби сократило отставание от СКА до одного очка.
В Восточной конференции «Барыс» с минимальным счётом обыграл «Авангард» и, набрав 12 очков, попал в зону плей-офф, обойдя «Амур», «Сибирь» и «Нефтехимик» — у них по 11 баллов. Новосибирцы, одержав победу в матче с рижским «Динамо», приблизились к заветной восьмёрке — они занимают девятое место и уступают нижнекамцам лишь по дополнительным показателям.
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