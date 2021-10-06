Питерс — о матче с «Йокеритом»: хорошая игра в меньшинстве помогла «Автомобилисту»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги матча с «Йокеритом» (5:1).



«Сегодня был хороший матч, нам удавались многие аспекты игры. Очень помог быстрый гол, забитый Белоусовым. Помимо этого, хорошую шайбу забросил Трямкин — хороший бросок, хорошее попадание. Множество позитивных моментов сегодня. Отметил бы также хорошую игру в меньшинстве в третьем периоде, которая, несомненно, помогла нам сегодня.



Хотел бы поздравить с первым забитым голом в КХЛ Владимира Кузнецова. Он забил хороший гол! Владимир — отличный парень, показывает хороший хоккей. Он хорошо проявил себя пару дней назад в матче ВХЛ, где сделал хет-трик. Но это не единственная причина, по которой мы его вызвали. У него хорошие габариты, он отлично играет в тело, хорошо идёт на ворота. Мне нравится его стиль игры. Мы стараемся дать шанс тем ребятам, которые играют в ВХЛ, чтобы они могли себя показать, и Кузнецов себя хорошо сегодня показал. Он сыграл 10-12 минут, и я полностью доволен тем, как он провёл это время на площадке.



Можно ли ждать в основном составе команды Александра Севостьянова, который накануне был признан лучшим защитником месяца в ВХЛ? Он хорошо начал этот сезон, отлично себя проявляет. Мы вызывали его в команду, мне очень нравится то, как он действует на площадке. Просто мне не хочется, чтобы молодые ребята много сидели на скамейке. Я хочу, чтобы он как можно больше играл, получал как можно больше игрового времени. Саша напоминает мне своим игровым стилем Александра Щемерова, который проделал примерно такой же путь: хорошо провёл сезон в ВХЛ, после чего мы взяли его в первую команду, где он хорошо себя зарекомендовал, и этот сезон проводит уже в первой команде. Думаю, у Севостьянова светлое будущее, и он пойдёт по стопам Щемерова. Если будет хорошо себя проявлять, то мы также будем привлекать его к команде», — приводит слова Питерса официальный сайт команды.