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«Питтсбург» взял паузу в переговорах с Малкиным о новом контракте

«Питтсбург» взял паузу в переговорах с Малкиным о новом контракте
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Стали известны подробности переговоров «Питтсбург Пингвинз» с игроками, чьи контракты истекают летом 2022 года, сообщает The Athletic.

Следующим летом истекают сроки действия соглашений с «Питтсбургом» нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга. «Пингвинз» уже начали переговоры с игроком обороны, а вот в переговорах с российским форвардом пока взята пауза. С 34-летним Летангом пока проведены предварительные переговоры. Тем не менее в клубе дали понять игроку, что хотят продлить с ним контракт.

Сейчас Малкин восстанавливается после травмы, из-за которой пропустит старт регулярного чемпионата. 35-летний форвард пропустит, по крайней мере, два первых месяца из-за травмы колена.

Отметим, что оба хоккеиста всю свою карьеру в НХЛ провели в составе «Питтсбурга». В составе «пингвинов» они три раза выигрывали Кубок Стэнли.

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