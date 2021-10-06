«Питтсбург» взял паузу в переговорах с Малкиным о новом контракте

Стали известны подробности переговоров «Питтсбург Пингвинз» с игроками, чьи контракты истекают летом 2022 года, сообщает The Athletic.

Следующим летом истекают сроки действия соглашений с «Питтсбургом» нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга. «Пингвинз» уже начали переговоры с игроком обороны, а вот в переговорах с российским форвардом пока взята пауза. С 34-летним Летангом пока проведены предварительные переговоры. Тем не менее в клубе дали понять игроку, что хотят продлить с ним контракт.



Сейчас Малкин восстанавливается после травмы, из-за которой пропустит старт регулярного чемпионата. 35-летний форвард пропустит, по крайней мере, два первых месяца из-за травмы колена.



Отметим, что оба хоккеиста всю свою карьеру в НХЛ провели в составе «Питтсбурга». В составе «пингвинов» они три раза выигрывали Кубок Стэнли.