Форвард «Лос-Анджелеса» Байфилд, задрафтованный под 2-м номером, получил перелом лодыжки

19-летний канадский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд выбыл на неопределённый срок из-за полученного повреждения в выставочном матче НХЛ с «Аризоной Койотс» (1:4). Об этом информирует пресс-служба «Кингз» на официальном сайте клуба.
Сообщается, что у форварда диагностирован перелом левой лодыжки. Он помещён в список травмированных. В ближайшие недели его состояние будет оценено повторно.
19-летний Байфилд был выбран «Кингз» под вторым номером на драфте НХЛ 2020 года. Он дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне 28 апреля в игре с «Анахайм Дакс». На его счету шесть матчей в НХЛ, в которых он отметился одной результативной передачей.
Напомним, канадец установил новый рекорд лиги, став самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории. Байфилд превзошёл достижение Эвандера Кэйна и Сета Джонса, выбранных под четвёртым номером в 2009 («Атланта Трэшерз») и 2013 («Нэшвилл Предаторз») годах соответственно.
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