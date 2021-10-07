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«Коламбус» обыграл «Детройт» в выставочном матче. У Чинахова – «-1»

«Коламбус» обыграл «Детройт» в выставочном матче. У Чинахова – «-1»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз», который завершился победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Коламбуса» отличились Оливер Бьёркстранд, Зак Веренски, Якуб Ворачек и Патрик Лайне. За «Детройт» забрасывали Райли Барбер и Даниэль Ренуф.

20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов за 13 минут 58 секунд на льду не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». У его соотечественника и партнёра по команде защитника Владислава Гаврикова коэффициент полезности «0», он также не сумел набрать очков за 18.52 на площадке.

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов остался в запасе на этот матч.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Бьёркстранд (Дженнер, Ворачек) – 14:14' (5x4)   2:0 Веренски (Лайне, Ворачек) – 17:32' (5x4)   2:1 Barber (Задина, Стечер) – 41:58' (5x5)   2:2 Renouf (Elson, Смит) – 46:39' (5x5)   3:2 Ворачек (Бин, Тексье) – 47:14' (5x5)   4:2 Лайне (Веренски) – 55:39' (5x4)
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