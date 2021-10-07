Гол Панарина и 32 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно победить «Нью-Джерси»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся выставочный матч НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась крупной победой «синерубашечников» со счётом 6:2.
В составе хозяев дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё по шайбе на счету Каапо Какко, Самуэля Блэза, Баркли Гудроу и Артемия Панарина. За «Нью-Джерси» забрасывали Андреас Юнссон и Мариан Студенич.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 19 минут 12 секунд и заработал коэффициент полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник голкипер Игорь Шестёркин отразил 32 броска и 34.
В составе «Нью-Джерси» 17 минут и 15 секунд на льду провёл 20-летний российский защитник Никита Охотюк, не отметившийся результативными действиями и заработавший показатель полезности «-1».
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