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Гол Панарина и 32 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно победить «Нью-Джерси»

Гол Панарина и 32 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно победить «Нью-Джерси»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся выставочный матч НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась крупной победой «синерубашечников» со счётом 6:2.

В составе хозяев дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё по шайбе на счету Каапо Какко, Самуэля Блэза, Баркли Гудроу и Артемия Панарина. За «Нью-Джерси» забрасывали Андреас Юнссон и Мариан Студенич.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 19 минут 12 секунд и заработал коэффициент полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник голкипер Игорь Шестёркин отразил 32 броска и 34.

В составе «Нью-Джерси» 17 минут и 15 секунд на льду провёл 20-летний российский защитник Никита Охотюк, не отметившийся результативными действиями и заработавший показатель полезности «-1».

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07 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Фокс, Miller) – 03:23' (5x5)   2:0 Какко – 23:58' (5x5)   3:0 Зибанеджад (Фокс, Строум) – 25:39' (5x3)   3:1 Юнссон (Братт, Заха) – 29:57' (5x5)   4:1 Blais – 34:28' (5x5)   5:1 Гудроу (Blais, Труба) – 34:48' (5x5)   5:2 Studenic (Янковски) – 50:46' (5x5)   6:2 Панарин (Строум) – 51:05' (5x5)
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