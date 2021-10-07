Красивая шайба Лайне за «Коламбус» после сольного прохода через всю площадку

В аккаунте «Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» появилось видео эпизода с заброшенной шайбой Патрика Лайне в матче с «Детройт Ред Уингз».
Видео можно посмотреть в аккаунте Columbus Blue Jackets в «Твиттере».
На стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз», который завершился победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Коламбуса» отличились Оливер Бьёркстранд, Зак Веренски, Якуб Ворачек и Патрик Лайне. За «Детройт» забрасывали Райли Барбер и Даниэль Ренуф. 20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов за 13 минут 58 секунд на льду не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». У его соотечественника и партнёра по команде защитника Владислава Гаврикова коэффициент полезности «0», он также не сумел набрать очков за 18.52 на площадке.
- 7 октября 2021
-
07:45
-
06:51
-
06:00
-
05:55
-
04:51
-
04:42
-
04:28
-
04:13
-
03:53
-
03:36
-
03:26
-
02:51
- 6 октября 2021
-
23:50
-
23:35
-
23:10
-
22:58
-
22:50
-
22:40
-
22:35
-
22:26
-
22:06
-
21:50
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:08
-
20:59
-
20:47
-
20:18
-
19:53
-
19:47
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:19