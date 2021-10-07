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Красивая шайба Лайне за «Коламбус» после сольного прохода через всю площадку

Красивая шайба Лайне за «Коламбус» после сольного прохода через всю площадку
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В аккаунте «Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» появилось видео эпизода с заброшенной шайбой Патрика Лайне в матче с «Детройт Ред Уингз».

Видео можно посмотреть в аккаунте Columbus Blue Jackets в «Твиттере».

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз», который завершился победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Коламбуса» отличились Оливер Бьёркстранд, Зак Веренски, Якуб Ворачек и Патрик Лайне. За «Детройт» забрасывали Райли Барбер и Даниэль Ренуф. 20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов за 13 минут 58 секунд на льду не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». У его соотечественника и партнёра по команде защитника Владислава Гаврикова коэффициент полезности «0», он также не сумел набрать очков за 18.52 на площадке.

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