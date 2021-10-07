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Голкипер «Автомобилиста»: многое дала работа с Коваржем, учусь у него психологии и питанию

Голкипер «Автомобилиста»: многое дала работа с Коваржем, учусь у него психологии и питанию
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Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал, чему научился у вратаря Якуба Коваржа.

«Знаю, что в сборной СССР под первым номером выходил знаменитый Владимир Мышкин, где-то по габаритам на него похож. Мне его номер нравится.

Стал ли уход Коваржа сюрпризом? Какие-то проблемы со здоровьем у Якуба вроде были, но такой итог – да, неожиданность. Мне многое дала совместная работа с Коваржем, учусь у него прежде всего вратарской психологии и правильному питанию.

Что изменил? Как и Якуб, вообще отказался от сахара, а также от любых тяжёлых продуктов, все они замедляют, впустую тратится энергия. В плане психологии учился у Коваржа, в частности, его умению эмоционально перезагружаться и каждый матч начинать с чистого листа», – цитирует Галкина Russia-Hockey.

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