Гретцки: я большой поклонник Овечкина. Если он побьёт мой рекорд, это поможет хоккею

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки рассказал о желании, чтобы форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил его рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«В первой игре мы на посмотрим на «Вашингтон», на преследующего меня Алекса, и я надеюсь, что он побьёт мой рекорд. Я очень рад, что у меня есть шанс наблюдать за ним в течение года.

Мне всегда говорили: «Ты же всё время рассказываешь о хоккее. Тебе нужно выступать по телевидению, общаться с людьми». Так что я очень рад такой возможности. Сейчас в хоккее так много талантливой молодёжи, таких ребят, как Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюз («Торонто Мэйпл Лифс»). И конечно, в хоккее остаются такие звёзды, как Алекс Овечкин и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).

У него есть реальный шанс. Давайте будем говорить прямо. Такая возможность у него есть. Он играет в хорошей команде, с очень хорошими центрфорвардами. Ему нравится играть, и он рад, что играет за «Вашингтон». Так что ему нужно оставаться самим собой, выходить на площадку и играть так, как он играет в каждом матче.

Это будет самое замечательное событие для хоккея. Ему только нужно избегать травм. Это пойдёт на пользу игре. Он приносит пользу не только НХЛ, но и российскому хоккею, хоккею во всём мире. Так что я большой его поклонник. Если он побьёт рекорд, это поможет нашему виду спорта. Ему нужно оставаться спокойным, настраиваться сначала на один сезон, потом на второй, третий, четвертый. Я думаю, что в итоге он установит новый рекорд», – цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Гретцки забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах КХЛ, у Овечкина – 730.