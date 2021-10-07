Уланов: очень рад вернуться в «Автомобилист», в родной коллектив

Специалист Игорь Уланов прокомментировал возвращение в тренерский штаб «Автомобилиста».



«Очень рад вернуться в «Автомобилист», можно даже сказать – в родной коллектив. Есть ребята, кто до сих пор тут играют, многих людей я очень хорошо знаю. Персонал команды – доктора, массажисты, видеооператор – все мне знакомы.



Я видел со стороны многие матчи команды. И я, и руководство клуба прекрасно понимаем, что и по статистике, и по положению в таблице «Автомобилист» находится не на своём месте – клуб должен быть намного выше. Хотя по забитым голам команда идёт на шестом месте в лиге и на третьем – в конференции. «Автомобилист» забивает, но при этом пропускает больше, чем хотелось бы.



Так что есть над чем работать, есть что поправлять. Именно это руководство и донесло до меня, говоря о том, какая работа здесь предстоит. В Екатеринбурге собраны талантливые ребята, есть много молодых, перспективных игроков, есть сильные иностранцы. Со всеми надо работать и уменьшать количество пропущенных шайб. Их должно быть намного меньше.



Знаю ли как помочь с меньшинством? Знать-то знаю, но всё будет зависеть от ребят. Наше дело – помочь им, направить игроков в правильное русло, чтобы они позиционно правильно играли, чтобы они помогали друг другу, помогали вратарю перед воротами. 35-40 бросков по своим воротам за матч – это очень много.



Ну и, конечно, удаления. Спецбригады сейчас решают исходы матчей. Если взять многие команды, которые находятся в верхней части таблицы, то у них и большинство в порядке, и меньшинство. Думаю, с большинством у «Автомобилиста» больших проблем нет, но меньшинство надо подкорректировать.



Надо донести до команды, что ненужные удаления следует убрать, ни в коем случае нельзя удаляться в зоне нападения. Из-за этого теряются очки, проигрываются матчи, и меняется настроение. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось.



Питерс? Да, успели пообщаться, но пока очень кратко. В четверг у нас состоится более подробное общение. Что касается моей роли, то это то, что я хорошо знаю, чем давно занимаюсь – работа с защитниками, оборона, игра в меньшинстве, чтобы эти цифры немного поправить», – цитирует Уланова официальный сайт «Автомобилиста».

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