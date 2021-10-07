Тарасенко: сложилась хорошая тройка с Саадом и Томасом, и я с оптимизмом жду новых матчей

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на вопрос о сыгранности команды перед стартом сезона.

«Я не знаю, ребята – это же вы смотрите матчи, и вам делать выводы. Думаю, мы сейчас играем хорошо, ищем взаимодействие. Саад готовится только к первому сезону в «Блюз», у нас ещё будет время поговорить и всё обсудить. Результат вы увидите на льду. Ну а с Томасом я играл раньше. Он отличный центр, и я получаю удовольствие, когда мы выступаем вместе. Все знают, что он здорово раздаёт пасы и прекрасно контролирует шайбу. Он очень умный, и играть с ним рядом – сплошное удовольствие.

Я считаю, что Саад выступает очень сильно. И он умеет здорово играть по всей площадке. Играет умно, и это видно на площадке. Он и пасы здорово раздаёт и умеет завершать моменты. Вообще я вижу, что у нас сложилась хорошая тройка, и я с оптимизмом жду новых матчей.



Приятно видеть много молодых ребят в предсезонке, которые пробиваются в основной состав. Это особенный момент, когда кто-то выходит на свой первый матч в НХЛ. Но теперь ростер сокращается, и в нем остаются парни, которые уже играли вместе, у них есть такой опыт. Это значит, что официальный сезон не за горами. Важно провести контрольные матчи хорошо, чтобы лучше подготовить себя к старту регулярного чемпионата.

Нейборс? «В это время мы видим в составе много молодых ребят. Джейк очень вежливый, с уважением относится ко всем, к рабочему процессу. Мы провели один матч с «Чикаго» – и это было хорошо. Нейборс – очень хороший и очень умный игрок. Я впечатлён тем, как он старается. И повторю, что это особенный момент для молодёжи, когда ты проводишь первый матч в НХЛ, набираешь первое очко, забиваешь первый гол. Вижу многих молодых ребят, которые хотят вырасти в больших игроков и выступать в НХЛ. Мы стараемся им помочь, чтобы парни чувствовали себя комфортно. Я сделаю всё, что в моих силах.

Вечеринка с молодыми ребятами? Да, я умею готовить, вечеринка была. Собрались молодые ребята со своими подругами. Мы жарили стейки, куриные крылышки и хорошо провели время», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.