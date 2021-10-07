После старта сезона команды Континентальной хоккейной лиги провели от 13 до 15 матчей. В Западной конференции лидирует «Йокерит» с 23 очками, на один балл отстаёт московское «Динамо», у которого сыграно на игру меньше. На Востоке закрепился на лидирующей позиции «Металлург», набравший 26 баллов после 14 игр.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «В каком клубе КХЛ состоится следующая тренерская отставка?» и предлагает несколько вариантов.
Айван Занатта «Куньлунь»: китайцы замыкают таблицу Восточной конференции, набрав восемь очков после 14 игр. Всего у подопечных Занатты четыре победы в чемпионате.
Сергей Зубов «Динамо» Рига: рижане одержали пять побед и набрали 12 баллов в 15 встречах, сейчас они занимают предпоследнюю, 11-ю строчку на Западе.
Александр Андриевский «Адмирал»: у «Адмирала» всего три победы, а команда набрала 10 очков в 14 играх. Команда из Владивостока идёт на 11-м месте на Востоке и опережает «Куньлунь» на два балла.
Андрей Мартемьянов «Сибирь»: новосибирцы одержали всего четыре победы в первых 14 играх чемпионата и набрали 11 очков. Сейчас подопечные Мартемьянова располагаются на девятом месте в таблице Восточной конференции.
Олег Леонтьев «Нефтехимик»: команда из Нижнекамска опережает «Сибирь» на одно очко и одно место в таблице, а также имеет матч в запасе. Всего у команды пять побед в сезоне, а серия поражений достигла отметки в три матча.
Юрий Бабенко «Витязь»: подольский клуб сыграл 15 матчей, но набрал только 13 очков и расположился на 10-й строчке на Западе. После трёхматчевой победной серии, где выиграли у «Локомотива», «Амура» и СКА, подмосковный клуб потерпел четыре поражения подряд.
Боб Хартли «Авангард»: омичи идут на шестом месте на Востоке, набрав 12 очков в 13 матчах. Сейчас у команды Хартли одна победа в последних пяти матчах.
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