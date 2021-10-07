Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дикинсон – о Подколзине: он выглядел действительно здорово, у него потрясающие шансы

Дикинсон – о Подколзине: он выглядел действительно здорово, у него потрясающие шансы
Комментарии

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейсон Дикинсон поделился мнением об игре одноклубника форварда Василия Подколзина в матче с «Сиэтл Кракен» (0:4).

«Подколзин был хорош, он выглядел действительно здорово. Сейчас у него есть потрясающий шанс. Тренеры дают ему возможность контролировать шайбу. Они не хотят, чтобы он просто бросал шайбу вперёд и гнался за ней. Они не хотят, чтобы он был просто форчекером. Они хотят, чтобы он играл в свою игру. Поэтому сейчас для него здорово получить от тренерского штаба такую возможность делать то, что у него получается лучше всего», – цитирует Дикинсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, 30 мая «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.

Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока – «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф «+2».

Новость по теме
Грин: Подколзин мне очень нравится, но мы примем решение по нему в конце лагеря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021