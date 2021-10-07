Дикинсон – о Подколзине: он выглядел действительно здорово, у него потрясающие шансы

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейсон Дикинсон поделился мнением об игре одноклубника форварда Василия Подколзина в матче с «Сиэтл Кракен» (0:4).
«Подколзин был хорош, он выглядел действительно здорово. Сейчас у него есть потрясающий шанс. Тренеры дают ему возможность контролировать шайбу. Они не хотят, чтобы он просто бросал шайбу вперёд и гнался за ней. Они не хотят, чтобы он был просто форчекером. Они хотят, чтобы он играл в свою игру. Поэтому сейчас для него здорово получить от тренерского штаба такую возможность делать то, что у него получается лучше всего», – цитирует Дикинсона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, 30 мая «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.
Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока – «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф «+2».
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