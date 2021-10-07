Терещенко — о проблемах с контрактами: у нас же порой это просто туалетная бумага

Участник олимпийских игр в Сочи, трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о том, почему игроки из НХЛ не возвращаются в Россию и стараются зацепиться за последнюю возможность.



«А вы посмотрите на наши клубы. Почти везде, за исключением, может быть, «Динамо» и ЦСКА, на ведущих ролях иностранцы. Почему из НХЛ люди не особо хотят в Россию возвращаться, стараются до последнего за любую возможность цепляться? Игроки чувствуют, что уровень там совсем другой. Их ведь не обманешь.



Есть еще проблемы с контрактами. Ведь у нас же порой это просто туалетная бумага! Вот Владимира Анатольевича Воробьева взяли и уволили из «Амура» по статье. Ну это же бред какой-то! Сперва команде объявляют, что тренер с ней больше не работает, отстраняют. А через несколько дней увольняют за прогулы. Абсурд. Не понимаю, почему лига на это глаза закрывает.

А наша ситуация в «Динамо» после сезона-2016/2017? Ведь ни игрокам, ни работникам клуба долги за тот сезон так и не отдали. И никто, получается, не виноват. Потому что АНО — некоммерческая организация. Не перевел спонсор деньги, и все — будешь большую часть сезона работать в долг, а в итоге ничего не получишь. И предъявить претензии по закону нельзя. Многие до сих пор считают, что там Сафронов в чем-то был виноват. Но это не так, Андрей Николаевич тогда оказался просто заложником обстоятельств. К нему никаких претензий нет. Просто получается, что лига не должна вообще заявлять клубы, которые оформлены как АНО, чтобы избежать подобных ситуаций.

Вместо этого говорят: пришло новое «Динамо». Ну какое же новое? История нашего великого клуба в 2017-м не прерывалась, школа, база, все при нём осталось. И опять же, КХЛ почему такое позволила? Ведь сейчас же говорят: «Адмирал» сперва должен расплатиться с долгами, а потом мы его заявим в чемпионат. Такие случаи очень сильно бьют по престижу лиги. Игроки понимают, что это теперь может в любом клубе произойти. И уезжают из-за этого в том числе.

Главная проблема – детский хоккей? Там просто сплошная коррупция. Никто не хочет работать, вот вообще.



Почему? Давайте возьмём Москву. Здесь детский тренер имеет с каждой подкатки по 2500 рублей. Наберет он таких десять человек и за месяц легко заработает полмиллиона. Ну и зачем ему повышать свою квалификацию, учиться, развиваться? Ему это даже невыгодно. Жизнь и так удалась. Поэтому давно уже не набор, а отбор игроков идёт в детских школах», – цитирует Терещенко «Матч ТВ».