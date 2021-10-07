«Трактор» в гостях выиграл у «Амура»
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Сегодня, 7 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
В первом периоде, на 18-й минуте, шайбу «Трактоар» в меньшинстве забросил Лукаш Седлак после передачи Томаша Гика, а на 46-й в большинстве отличился Никита Тертышный после ассиста Алексея Бывальцева.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2021, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Седлак (Гика) – 17:28' (4x5) 0:2 Тертышный (Бывальцев) – 45:33' (5x4)
Таким образом, «Трактор» после 15 матчей набрал 24 очка и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции, «Амур» с 11 баллами после 15 игр остался на 10-й строчке в той же конференции.
В следующем матче команды снова сыграют друг с другом 9 октября. Встреча состоится в Хабаровске.
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