«Трактор» в гостях выиграл у «Амура»

Сегодня, 7 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).



В первом периоде, на 18-й минуте, шайбу «Трактоар» в меньшинстве забросил Лукаш Седлак после передачи Томаша Гика, а на 46-й в большинстве отличился Никита Тертышный после ассиста Алексея Бывальцева.

Таким образом, «Трактор» после 15 матчей набрал 24 очка и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции, «Амур» с 11 баллами после 15 игр остался на 10-й строчке в той же конференции.

В следующем матче команды снова сыграют друг с другом 9 октября. Встреча состоится в Хабаровске.