Павел Зубов – об 11 победах «Магнитки» подряд: каждая серия когда-то заканчивается

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом», который состоится сегодня, 7 октября, на «Татнефть Арене». Начало игры – в 19:00.



«Что случилось в прошлой игре? Форс-мажор вмешался в ход игры. Контролировали матч, вели 3:2, не давали много бросать. После восьми бросков Минска пропустили три гола – просто наступили на те же грабли, что и в гостях. Так ни одну игру не выиграешь.



«Металлург»? Команда – лидер чемпионата, идёт с отрывом в общем зачёте, это говорит само за себя. Хорошее большинство, лидируют по игре в меньшинстве. Хорошо переходят из обороны в атаку, не хотят отсиживаться за воротами, раскатываться по пять раз. На этом будем делать акцент.



Есть креативные форварды, которые могут и в атаке с ходу, и в позиционных что-то привнести, сыграть нестандартно. Сегодня предстоит поработать с удвоенной энергией. И у «Ак Барса», и у соперника пятый матч через день, все в равных условиях. Выходим играть на победу.



Можно ли сказать, что на первый план выйдет игра спецбригад? Она во всех матчах на первом плане. Позиционно обороняться все научились, а преимуществом в лишнего игрока надо пользоваться. Согласен, что в этой игре огромная ответственность ляжет на спецбригады.



Смотрим на статистику соперника, который 11 матчей подряд не проиграл? Не смотрим, а слушаем – об этом уже все говорят. Но поздравлять точно не будем. Надо выйти, отработать и постараться прервать эту серию. Каждая серия когда-то заканчивается.



Майе, Карри – хорошие легионеры. Вообще у соперника сбалансирован состав, ребята играют в активный хоккей. «Магнитка» начинает атаковать сразу с места отбора шайбы. Обратим внимание на это, и на игру в большинстве и меньшинстве», – цитирует Зубова официальный сайт клуба.