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«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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Источник: СКА предлагает Билялетдинову стать советником клуба

Источник: СКА предлагает Билялетдинову стать советником клуба
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Вывший главный тренер «Ак Барса», «Динамо» и сборной России Зинэтула Билялетдинов может получить должность советника в петербургском СКА, сообщает «БИЗНЕС Online».

В апреле 2019 года специалист покинул пост главного тренера «Ак Барса» и с тех пор больше не тренировал. В сентябре специалист говорил, что не готов заняться тренерской работой, если ему поступит предложение.

В текущем сезона СКА провёл 14 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 21 очко. Сейчас армейцы занимают третье место в таблице Западной конференции, остатвая на один балл от московского «Динамо» и на два – от «Йокерта», правда у финнов сыграно на одну встречу больше.

В следующем матче СКА в гостях сыграет с «Барысом» 8 октября.

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