«Металлург» анонсировал матчи с «Ак Барсом» в октябре сценой из фильма «День сурка»

Сегодня, 7 октября, казанский «Ак Барс» встретится с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра начнётся в 19:00 мск на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды проведут между собой три матча в октябре. Также «Ак Барс» и «Металлург» сыграют дважды в Магнитогорске — 14 и 28 октября.
«Магнитка» анонсировала встречи роликом со сценой из фильма «День сурка».
«Астрологи официально переименовали четверги октября в «Ак Барс». Количество матчей с казанцами увеличилось втрое», — говорится в комментарии под видео в официальном инстаграм-аккаунте «Металлурга».
Видео доступно в инстаграм-аккаунте «Металлурга».
В настоящий момент «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 26 очков после 14 матчей. «Ак Барс» — пятый на Востоке, имея в своём активе 21 балл после 15 игр.
- 7 октября 2021
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