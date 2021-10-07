Кравец — о 0:2 с «Трактором»: «Амур» выиграл практически по всем показателям, кроме голов

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:2).



«Сегодня играли с очень хорошей командой, для нас это было проверкой, экзаменом того, что мы можем. Считаю, что ребята сыграли, как и в Минске, одну из лучших игр по движению, по борьбе, по работе, по количеству бросков. По всем показателям мы практически выиграли. Кроме голов, что считается самым важным.



К сожалению, столько играть в большинстве и не забить ни одного гола — это проблема. Надо это тренировать. К сожалению, игры через день, календарь тяжёлый, хочется силы сохранить и что-то исправить. Результатом сегодня мы недовольны, но игрой команды удовлетворены. Надо готовиться дальше, анализировать и побеждать в следующей игре.

Это не «Трактор» нам давал возможность поиграть в большинстве, это наши нападающие своей активностью заставляли челябинцев удаляться. Мы сегодня были гораздо быстрее многих игроков «Трактора».



Почему не удалось забить? Исполнение, мастерство. Много нюансов, где-то лишний пас, где-то не до конца закрываем голкипера. Игроки у нас есть, которые могут забить. Пока это для нас проблема.



– Третью игру подряд «Амур» не может забросить шайбу в большинстве? Шайба во многих моментах прыгала по ленточке. Надо продолжать делать ту работу, которую мы требуем от хоккеистов. Может быть, где-то с закрытыми глазами бросить, агрессивнее пойти на добивание. Думаю, это пройдёт», – цитирует Кравеца официальный сайт «Трактора».