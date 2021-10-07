Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец — о 0:2 с «Трактором»: «Амур» выиграл практически по всем показателям, кроме голов

Кравец — о 0:2 с «Трактором»: «Амур» выиграл практически по всем показателям, кроме голов
Комментарии

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:2).

«Сегодня играли с очень хорошей командой, для нас это было проверкой, экзаменом того, что мы можем. Считаю, что ребята сыграли, как и в Минске, одну из лучших игр по движению, по борьбе, по работе, по количеству бросков. По всем показателям мы практически выиграли. Кроме голов, что считается самым важным.

К сожалению, столько играть в большинстве и не забить ни одного гола — это проблема. Надо это тренировать. К сожалению, игры через день, календарь тяжёлый, хочется силы сохранить и что-то исправить. Результатом сегодня мы недовольны, но игрой команды удовлетворены. Надо готовиться дальше, анализировать и побеждать в следующей игре.

Турнирная таблица КХЛ

Это не «Трактор» нам давал возможность поиграть в большинстве, это наши нападающие своей активностью заставляли челябинцев удаляться. Мы сегодня были гораздо быстрее многих игроков «Трактора».

Почему не удалось забить? Исполнение, мастерство. Много нюансов, где-то лишний пас, где-то не до конца закрываем голкипера. Игроки у нас есть, которые могут забить. Пока это для нас проблема.

– Третью игру подряд «Амур» не может забросить шайбу в большинстве? Шайба во многих моментах прыгала по ленточке. Надо продолжать делать ту работу, которую мы требуем от хоккеистов. Может быть, где-то с закрытыми глазами бросить, агрессивнее пойти на добивание. Думаю, это пройдёт», – цитирует Кравеца официальный сайт «Трактора».

Новость по теме
«Трактор» в гостях выиграл у «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021