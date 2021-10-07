20-летний форвард Рашевский продлил контракт с московским «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский продлил контракт с клубом.



Как сообщает официальный сайт бело-голубых, игрок подписал двусторонний контракт до 30 апреля 2023 года.



В составе МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга Рашевский становился лучшим снайпером МХЛ, а став игроком системы московского «Динамо» он выиграл Кубок Харламова, забросив золотой гол в финале с ярославским «Локо».



За 14 проведенных игр в сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету 20-летнего форварда 13 (8+5) очков при показателе полезности "+10". Рашевский был признан лучшим новичком КХЛ одной из игровых недель, а также — всего месяца.



В настоящий момент «Динамо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 22 очка после 14 встреч.