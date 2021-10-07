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Мэттьюс, Кейн и Джонс — первые три хоккеиста, вызванные в сборную США на Олимпиаду-2022

Мэттьюс, Кейн и Джонс — первые три хоккеиста, вызванные в сборную США на Олимпиаду-2022
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Тренерский штаб сборной США определился с именами трёх игроков, которые первыми вызваны в состав национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли, в число этих хоккеистов вошли нападающие «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и «Чикаго» Патрик Кейн, а также защитник «Блэкхоукс» Сет Джонс.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). На предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, американская команда сыграет в группе А со сборными Канады, Германии и Китая.

Сборные также должны представить расширенный список из 55 игроков до 15 октября. Ранее имена первых трёх игроков, вызванных на Игры, назвали Канада, Швеция, Финляндия и Чехия.

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