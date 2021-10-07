Форвард «Оттавы» Уайт выбыл на длительный срок из-за травмы плеча
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Колин Уайт выбыл на длительное время.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Брюс Гарриок, хоккеисту потребуется операция на плече. Уайт пропустит от четырёх до шести месяцев.
24-летний форвард получил травму в выставочном матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который прошёл 5 октября (1:3).
Уайт был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 21-м номером. В прошедшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате 45 матчей, набрав 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6». Всего в НХЛ Уайт сыграл 200 игр, набрав в них 88 (33+55) баллов при общей полезности «-41».
Новый сезон НХЛ начинается 13 октября, «Оттава» первый матч сыграет 15 октября дома с «Торонто».
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