Форвард «Оттавы» Уайт выбыл на длительный срок из-за травмы плеча

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Колин Уайт выбыл на длительное время.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Брюс Гарриок, хоккеисту потребуется операция на плече. Уайт пропустит от четырёх до шести месяцев.



24-летний форвард получил травму в выставочном матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который прошёл 5 октября (1:3).



Уайт был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 21-м номером. В прошедшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате 45 матчей, набрав 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6». Всего в НХЛ Уайт сыграл 200 игр, набрав в них 88 (33+55) баллов при общей полезности «-41».



Новый сезон НХЛ начинается 13 октября, «Оттава» первый матч сыграет 15 октября дома с «Торонто».