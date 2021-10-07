Жена Прайса прокомментировала решение мужа покинуть на время расположение «Монреаля»

Супруга голкипера «Монреаля» Кэри Прайса Анжела Прайс прокомментировала решение мужа присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ.



«Не так важно, что поставлено на карту, всегда нужно ставить своё моральное и психологическое благополучие на первое место не только на словах, но и действиями. Кэри принял наилучшее решение, которое поможет не только ему, но и всей нашей семье. Мы с детьми будем регулярно навещать его, я буду оказывать ему максимальную поддержку. Человек должен получить помощь, если он в ней нуждается.



Очень важно, что мы покажем своим детям, что просить помощь и позволять поддерживать себя другим — это не просто хорошо, но и поощряется — в любое время и при любых обстоятельствах», — написала Прайс в «Инстаграме».

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