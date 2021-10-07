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Генменеджер «Монреаля»: решение Прайса застало меня врасплох. Надеюсь, лучшие дни впереди

Генменеджер «Монреаля»: решение Прайса застало меня врасплох. Надеюсь, лучшие дни впереди
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал решение голкипера клуба Кэри Прайса покинуть расположение клуба ради участия в программе помощи игрокам НХЛ.

«Прайс будет недоступен минимум на 30 дней, но может быть и дольше. Установленного графика нет. Я узнал об этом вчера, и это застало меня врасплох. Надеюсь, что для Кэри и его семьи лучшие дни будут впереди», — приводит слова Бержевена в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.

Напомним, Прайс имеет контракт с «Монреалем» на $ 10,5 млн в год до окончания сезона-2025/2026. В июле голкипер перенёс операцию на колене. Сообщалось, что период восстановления составит от 10 до 12 недель.

Новый сезон НХЛ стартует 13 октября. «Канадиенс» проведут первый матч 14 октября в гостях с «Торонто».

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Прайс покинет расположение «Монреаля» ради участия в программе помощи игрокам НХЛ
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