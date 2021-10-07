Защитник «Салавата Юлаева» Зубарев установил держатели для коньков в раздевалке клуба

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев принял участие в установке держателей для коньков в раздевалке команды на «Уфа-Арене».



Ролик был опубликован клубом в «Инстаграме». «БашЗубСтрой в деле», — говорится в подписи к видео.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Салавата Юлаева».

«Благоустраиваем раздевалку. Делаем, чтобы нам было удобнее. Это, оказывается, держатели для туалетной бумаги. Но если перевернуть, они прекрасно подходят для коньков. Вдруг кто-то не захочет? Значит, у него туалетная бумага здесь будет висеть», – заявил Зубарев.



Напомним, в сентябре защитник возмутился условиями душевой в гостевой раздевалке после матча со СКА (4:2). Также в недавнем ролике ХК «Сочи» маскот клуба убрался в раздевалке перед матчем с «Салаватом Юлаевым», сделав отсылку к Зубареву.