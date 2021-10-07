«Сочи» заключил пробный контракт с экс-форвардом «Сибири» Ромаевым

ХК «Сочи» заключил пробное соглашение с нападающим Михаилом Ромаевым, сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба.



21-летний форвард является воспитанником подмосковного «Витязя», в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он выступал за «Сибирь», проведя 16 матчей и не набрав результативных баллов при показателе полезности «-3». Также в сезоне-2020/2021 Ромаев играл за «Южный Урал» в ВХЛ (7 матчей, 1 гол) и за «Сибирских снайперов» в МХЛ (16 матчей, 17 очков).



По регламенту КХЛ игрок на пробном контракте может провести три матча в регулярном чемпионате.



Подопечные Андрея Назарова занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав восемь очков после 15 игр. В следующем матче, который пройдёт завтра, 8 октября, «Сочи» сыграет дома с рижским «Динамо».