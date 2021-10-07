Минское «Динамо» в овертайме одержало победу над «Нефтехимиком»

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



На 3-й минуте форвард гостей Илья Усов открыл счёт в матче, ему ассистировали Дмитрий Дерябин и Сергей Сапего. Удвоил преимущество подопечных Крэйга Вудкрофта на 11-й минуте защитник Илья Шинкевич, авторы голевой передачи – Маттиас Теденбю и Тайлер Граовац.



На 19-й минуте в большинстве одну шайбу в составе «Нефтехимика» отыграл форвард Егор Попов. На 34-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями защитника Лукаша Клока, ассистенты – Рафаэль Бикмуллин и Максим Березин.



На последней минуте второго периода третью шайбу минчан забросил Владимир Алистров, голевой пас отдал Марио Кемпе. Снова восстановил равновесие в счёте на 41-й минуте в большинстве Марат Хайруллин с передач от Клока и Порядина.



Решающую шайбу в овертайме забросил шведский форвард Марио Кемпе.



«Нефтехимик» в следующем матче примет «Автомобилист» (9 октября), минское «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с «Торпедо».