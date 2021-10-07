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Минское «Динамо» в овертайме одержало победу над «Нефтехимиком»

Минское «Динамо» в овертайме одержало победу над «Нефтехимиком»
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Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0). Матч прошёл в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

На 3-й минуте форвард гостей Илья Усов открыл счёт в матче, ему ассистировали Дмитрий Дерябин и Сергей Сапего. Удвоил преимущество подопечных Крэйга Вудкрофта на 11-й минуте защитник Илья Шинкевич, авторы голевой передачи – Маттиас Теденбю и Тайлер Граовац.

На 19-й минуте в большинстве одну шайбу в составе «Нефтехимика» отыграл форвард Егор Попов. На 34-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями защитника Лукаша Клока, ассистенты – Рафаэль Бикмуллин и Максим Березин.

На последней минуте второго периода третью шайбу минчан забросил Владимир Алистров, голевой пас отдал Марио Кемпе. Снова восстановил равновесие в счёте на 41-й минуте в большинстве Марат Хайруллин с передач от Клока и Порядина.

Решающую шайбу в овертайме забросил шведский форвард Марио Кемпе.

«Нефтехимик» в следующем матче примет «Автомобилист» (9 октября), минское «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2021, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Усов (Дерябин, Сапего) – 02:27' (5x5)   0:2 Шинкевич (Теденбю, Граовац) – 10:49' (5x5)   1:2 Попов – 18:43' (5x4)   2:2 Клок (Бикмуллин, Березин) – 33:34' (5x5)   2:3 Алистров (Кемпе) – 39:01' (5x5)   3:3 Хайруллин (Клок, Порядин) – 40:50' (5x4)   3:4 Кемпе (Горбунов) – 63:57' (3x3)
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