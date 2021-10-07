Воробьёв — о 3:1 с «Ак Барсом»: хорошая реклама КХЛ. На вкус и цвет всё было в игре

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Классная игра. Обе команды быстрые, много борьбы. Интересная игра, думаю, доставила удовольствие.
Пять игр за девять дней… Мы начали дома, «Ак Барс» — наоборот. Здорово, хорошая реклама КХЛ. Горжусь своими ребятами, что мы увозим два очка.
У «Металлурга» — 12 побед подряд, в последних матчах клуб забрасывает по 3-4 шайбы, это помогает игрокам? Сложный вопрос. Каждый новый игровой день будет выдавать ответ.
«Магнитка» могла забить в первом периоде, если бы Тимур Билялов не поймал такой кураж? И он, и Юхо. Здорово сыграли обе команды, включая вратарей. Мы сегодня увидели очень классный матч.
Установка была сыграть в наш хоккей. То, что было много силовой борьбы – нам предложили, и мы не отказались. Классная игра, хоккей уровня плей-офф, где много и силовой борьбы, и вратари тащат, и переходы из обороны в атаку. На вкус и цвет всё было», – цитирует Воробьёва официальный сайт «Ак Барса».
- 7 октября 2021
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