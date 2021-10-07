Лайпсик — о матче с «Ак Барсом»: сегодня почувствовали атмосферу плей-офф

Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом» (3:1).



«Сегодня почувствовали атмосферу плей-офф. Мы провели две непростые игры в Москве на выезде, но по ходу этой победной серии всегда находим разные способы побеждать, нашли его и сегодня. Это главное.



Как чувствует себя команда, выигрывая 12 матчей подряд? Очень хорошо, думаю, спокойно можно так говорить. Но впереди долгий сезон, мы стараемся не сильно подниматься или опускаться. У нас сложный календарь, много матчей, и здорово, что в каждой игре разные парни берут ответственность на себя. А сегодня было общекомандное усилие, все в заявке бились. Мы подходим к каждой новой игре как к новой, отдыхаем, а потом идём снова.



«Ак Барс» – команда похожего уровня? Да, как и все команды из верхней части таблицы. Матчи с «Ак Барсом» всегда сложные и важные, всегда приятно в них участвовать, в Казани классная атмосфера. Но в начале сезона у всех есть возможность победить, поэтому надо всегда показывать лучшую игру.



В первой шайбе Филипп Майе сделал отличную скидку, я пытался сделать пас от щитка, но шайба пролезла в ворота — мне немножко повезло. Мы мало времени провели в зоне атаки, соперник здорово ограничивал наши моменты. Но потом Никонцев отлично сыграл и отбил шайбу в ворота на добивании, и мы смогли удержать этот счёт», — приводит слова Лайпсика пресс-служба «Ак Барса».