Вудкрофт: могли победить «Нефтехимик» в основное время, если бы играли хорошо весь матч

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от победы над «Нефтехимиком» (4:3, ОТ).



Понравилось начало матча: команда вышла подготовленной и отлично выполняла тренерскую установку. «Динамо» контролировало игру, что позволило забросить две шайбы. Но в конце первого периода случился не самый приятный эпизодов для нас — и соперник смог вернуться в игру. После этой шайбы был один из самых важных моментов этой игры: «Нефтехимик» перехватил инициативу.



Во втором перерыве много говорили о том, что нужно сделать, чтобы переломить ход встречи и снова повести в счёте, но соперник тоже вышел очень заряженным и подготовленным на третью двадцатиминутку. Игра пошла своеобразными «качелями». Стоит отметить игру Рыбара, он действительно помог нам сегодня добыть два очка. Мы рады победе. Думаю, что такие матчи закаляют характер команды. Нам есть ещё куда расти — это позитивный момент.



Конечно, мы могли сегодня выигрывать в основное время, если бы играли на протяжении всего матча в хороший хоккей. В конце первого периода «Нефтехимику» удалось забросить шайбу, которая придала им импульс. Для нас очень важно, чтобы парни чувствовали моменты, когда соперник перехватывает инициативу в игре, чтобы давать отпор. Ребятам сегодня удалось выиграть за 64 минуты, поэтому победа есть победа — это хороший результат", — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Динамо».