Голкипер «Колорадо» Францоуз получил травму ноги. Он пропустил весь прошлый сезон

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз получил повреждение правой ноги, сообщает The Denver Post.



Вратарь не смог доиграть предсезонный матч с «Вегас Голден Найтс» (4:7), покинув площадку в середине второго периода. Приблизительно Францоуз пропустит от трёх до четырёх недель.



31-летний голкипер также получил травму нижней части тела в плей-офф 2020 года и досрочно завершил сезон. Он полностью пропустил сезон-2020/2021, дважды сделав операцию на бедре.



Сообщается, что основным голкипером в начале сезона у «Колорадо» станет Дарси Кемпер, дублёром выступит Юнас Юханссон.



Напомним, Францоуз до переезда в НХЛ выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор» (2015-2018).



Первый матч нового сезона НХЛ «Колорадо» проведёт дома 14 октября с «Чикаго».

Новость по теме Сорокин и Варламов — лучший вратарский тандем НХЛ по версии ESPN