Матч «Нью-Джерси» — «Айлендерс» отменён из-за отсутствия электроэнергии на арене

Предсезонный матч НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс», который должен был состояться сегодня в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр», отменён из-за отключения электроэнергии на стадионе. Об этом информирует пресс-служба хозяев на официальном сайте.



Отмечается, что матч не будет перенесён, а все зрители, приобретавшие билеты на эту игру, получат право посещения встречи в регулярном чемпионате НХЛ.



Напомним, что команды уже встречались в субботу, 2 октября, в Бриджпорте (США) на стадионе «Уэбстер Банк-Арена». Матч завершился победой «Дэвилз» в овертайме со счётом 2:1. В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – за «Айлендерс» забросил Киффер Беллоуз, а в составе «Нью-Джерси» отличился Марк Янковски. В овертайме точный бросок 23-летнего белорусского форварда «Дэвилз» Егора Шаранговича принёс его команде победу в этом матче.