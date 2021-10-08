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Форвард «Эдмонтона» Кассиан ударился головой об лёд после драки с игроком «Ванкувера»

Форвард «Эдмонтона» Кассиан ударился головой об лёд после драки с игроком «Ванкувера»
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В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги, прошедшем сегодня, 8 октября, «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). Встреча состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».

В концовке третьего периода в игре состоялась драка с участием нападающего «Ойлерз» Зака Кассиана и форварда «Кэнакс» Зака Макьюэна, в результате которой победу одержал хоккеист «Ванкувера». Игрок «Эдмонтона» совершил падение на лёд, после которого не смог подняться самостоятельно.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Отметим, что в составе «Ойлерз» по два балла набрали форварды Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, забросив по одной шайбе и отдав одну голевую передачу.

«Ванкувер» и «Эдмонтон» проведут ещё одну предсезонную встречу в воскресенье, 10 октября. Начало — в 4:00 мск.

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