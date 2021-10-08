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Кто первым попадёт в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду?

Кто первым попадёт в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду?
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Сегодня, 8 октября, Федерация хоккея России объявит имена трёх хоккеистов, которые первыми будут вызваны в национальную сборную на Олимпийские игры 2022 года.

Ранее свои тройки назвали сборные Канады, США, Финляндии, Чехии и Швеции.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто первым попадёт в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Также сегодня трёх первых игроков назовут Латвия (13:00 мск), Швейцария (14:00), Германия (15:00), Словакия (16:00) и Дания (18:00).

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. Матчи предварительного раунда пройдут с 9 по 13 февраля.

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