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КХЛ оштрафовала Старченко и Шарипзянова по итогам матча «Барыс» — «Авангард»

КХЛ оштрафовала Старченко и Шарипзянова по итогам матча «Барыс» — «Авангард»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча «Барыс» — «Авангард» (1:0).

Как сообщает официальный сайт лиги, на основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова наказание по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Романа Старченко по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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