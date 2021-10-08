Защитник «Спартака» Рылов помещён клубом в список отказов

Московский «Спартак» поместил защитника Якова Рылова в список отказов, сообщает «Твиттер» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 36-летний защитник провёл шесть матчей, не отличившись результативными действиями при показателе полезности "-1". Рылов выступает за красно-белых с 2019 года.
Всего на счету хоккеиста 703 матча в КХЛ, в которых он набрал 240 (61+179) очков при общей полезности "+17". Также Рылов выступал за московское «Динамо», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».
В нынешнем сезоне «Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 15 матчей. В следующем матче подопечные Бориса Миронова сыграют с действующим обладателем Кубка Гагарина — «Авангардом». Встреча состоится завтра, 9 октября, в Балашихе.
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