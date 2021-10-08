Федерацию хоккея Беларуси возглавил олимпийский чемпион по гребле

Новым председателем Федерации хоккея Беларуси стал Александр Богданович, сообщает официальный сайт ФХБ.
Отметим, что 39-летний бывший спортсмен является олимпийским чемпионом 2008 года по гребле на байдарках и каноэ. На посту он заменил Дмитрия Баскова, который покинул федерацию после санкций Международной федерации хоккея.
С марта 2020 года Богданович работал в центральном аппарате БФСО «Динамо», где отвечал за организацию подготовки спортивного резерва. Его кандидатуру на выборы председателя ФХБ внесла СДЮШОР БФСО «Динамо».
В мае 2021 года он был избран председателем комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета, его заместителем является нынешний тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский.
Богданович играет в любительском чемпионате Минска, в прошлом сезоне выступал в амплуа форварда за команду второй лиги «Варяг».
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