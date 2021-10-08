Жамнов: с большой долей вероятности на Олимпиаде будут какие-то ребята из КХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о проблеме с центральными нападающими в команде.



«Где наши центральные нападающие сейчас? Да, это провал, согласен. Есть, например, Влад Наместников, который играет и на фланге, и в центре. В данный момент мы его рассматриваем как центрального.



Сокращение дисквалификации Кузнецова? Насколько я знаю, работа в этом направлении идёт, но это вопрос тяжёлый. Я пока не готов что-то обещать. Говорить то, чего не знаешь, будет неправильно.



Центральному легче играть с фланга. Взять, например, тройку Маршан-Бержерон-Кросби. Бержерон играет в центре, Кросби – на фланге. Иногда они меняются наоборот, хотя в клубах они все играют центральных.



У нас задача сейчас, на самом деле, подобрать центральных на Олимпийские игры. Сейчас тяжёлое время в этом плане для нашего хоккея. Есть центральные в КХЛ, довольно таки неплохие, за которыми мы будем наблюдать, и я думаю, что с большой долей вероятности какие-то ребята на Олимпиаде будут из КХЛ», — приводит слова Жамнова Канал НХЛ во «Вконтакте».

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