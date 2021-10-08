Жамнов: с большой долей вероятности на Олимпиаде будут какие-то ребята из КХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о проблеме с центральными нападающими в команде.
«Где наши центральные нападающие сейчас? Да, это провал, согласен. Есть, например, Влад Наместников, который играет и на фланге, и в центре. В данный момент мы его рассматриваем как центрального.
Сокращение дисквалификации Кузнецова? Насколько я знаю, работа в этом направлении идёт, но это вопрос тяжёлый. Я пока не готов что-то обещать. Говорить то, чего не знаешь, будет неправильно.
Центральному легче играть с фланга. Взять, например, тройку Маршан-Бержерон-Кросби. Бержерон играет в центре, Кросби – на фланге. Иногда они меняются наоборот, хотя в клубах они все играют центральных.
У нас задача сейчас, на самом деле, подобрать центральных на Олимпийские игры. Сейчас тяжёлое время в этом плане для нашего хоккея. Есть центральные в КХЛ, довольно таки неплохие, за которыми мы будем наблюдать, и я думаю, что с большой долей вероятности какие-то ребята на Олимпиаде будут из КХЛ», — приводит слова Жамнова Канал НХЛ во «Вконтакте».
- 8 октября 2021
-
13:19
-
13:00
-
12:53
-
12:31
-
12:06
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:29
-
09:56
-
09:42
-
09:18
-
09:00
-
08:51
-
08:32
-
08:30
-
08:28
-
07:42
-
06:00
-
05:47
-
05:34
-
05:03
-
04:41
-
03:36
-
00:06
- 7 октября 2021
-
23:31
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:31
-
22:23
-
22:15
-
21:54
-
21:38
-
21:27