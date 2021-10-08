Сборная Латвии объявила имена первых трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры — 2022

Стали известны имена трёх первых хоккеистов, вызванных в сборную Латвии на Олимпийские игры 2022 года.



Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), ими стали форварды Рудольф Балцерс («Сан-Хосе Шаркс») и Земгус Гиргенсонс («Баффало Сэйбрз»), а также защитник Кристиан Рубинс («Торонто Марлис»).



Ранее своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии. Сегодня, 8 октября, в 17:00 по московскому времени Федерация хоккея России также сообщит имя трёх хоккеистов, которые будут вызваны в команду.



Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Латвии сыграет в группе С вместе с командами Швеции, Финляндии и Словакии.



Расширенные списки сборных из 55 человек, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены всеми командами до пятницы, 15 октября.