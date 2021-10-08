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Майер, Хишир и Йози вызваны в сборную Швейцарии на Олимпийские игры 2022 года

Майер, Хишир и Йози вызваны в сборную Швейцарии на Олимпийские игры 2022 года
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Тренерский штаб сборной Швейцарии объявил имена трёх хоккеистов, которые первыми вызваны в национальную команду на Олимпийские игры 2022 года.

Как сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), швейцарцы включили в список защитника «Нэшвилл Предаторз» Романа Йози, а также форвардов «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майера и «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишира.

Ранее своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и Латвии. Сегодня, 8 октября, в 17:00 по московскому времени Федерация хоккея России также сообщит имя трёх хоккеистов, которые будут вызваны в команду.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швейцарии сыграет в группе В вместе с командами России, Чехии и Дании.

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