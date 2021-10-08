«Он пролетел мимо нашей лавки, там такой ветер от него был». Жамнов — об игре Макдэвида

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о впечатлении от форварда «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннора Макдэвида.



«Я никогда не забуду, мы стоим со Знарком на лавке, Кубок Мира, 2016 год. Мы играем со сборной Северной Америки до 23 лет. Первое вбрасывание, они раскатились и Макдэвид пролетает мимо нашей лавки, там такой ветер от него был. За два шага он проходил эту среднюю зону. А когда у него шайба, его невозможно удержать.



Ясно, что на Олимпиаде будут нхловцы. Это и Швейцария, и немцы. Сюрприз может преподнести любая сборная. Вспомните 2002 год и Солт-Лейк Сити, когда белорусы обыграли шведов», — приводит слова Жамнова канал НХЛ во «Вконтакте».



Напомним, сегодня, 8 октября, в 17:00 мск сборная России объявит первых трёх хоккеистов, которые будут вызваны в команду на Олимпийские игры 2022 года.