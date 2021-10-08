Драйзайтль, Грубауэр и Зайдер первыми вызваны в сборную Германии на Олимпиаду-2022

Сборная Германии объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года.



Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, в число первых игроков вошли форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер, а также голкипер «Сиэтл Кракен» Филипп Грубауэр.



Ранее своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии и Швейцарии.



Сегодня, 8 октября, в 17:00 по московскому времени Федерация хоккея России также сообщит имя трёх хоккеистов, которые будут вызваны в команду.



Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Германии сыграет в группе А вместе с командами Канады, США и Китая.